У Києві поліцейські затримали групу осіб, які обпоювали громадян сильнодіючим препаратом та відбирали їх речі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними слідства, фігуранти знайомились із відвідувачами розважальних закладів та на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат. Внаслідок дій правопорушників один з потерпілих помер.

Правоохоронці викрили та затримали п’ятеро осіб за вчинення розбійних нападів на громадян із використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Це - четверо чоловіків, 1981, 1986, 1987, 1997 років народження, та жінка, 1980 року народження.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій.

"Ми з’ясували, що правопорушники знайомились з громадянами у розважальних закладах і на вулицях та пропонували їм випити алкоголь. В цей момент вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та втікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з потерпілих", - розповів заступник начальника поліції Києва - начальник слідчого управління Дмитро Шумейко.

Поліцейські провели чотири обшуки, у тому числі за місцями проживання підозрюваних. У результаті вилучено флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату.

Розпочаті кримінальні провадження за частиною першою статті 115 – умисне вбивство та частиною другою статті 187 – розбій Кримінального кодексу України.

Наразі фігурантів затримано. Слідчі готують їм повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні столичні правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва.