Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
Під будинками Зеленського і Порошенка тривають акції протесту
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
Президента Чехії терміново госпіталізували, він у реанімації (оновлено)
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
ГоловнаПраво

Прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА із одночасним врученням підозр

Йдеться про розтрату понад 700 тис. грн на капремонті стадіону.

Прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА із одночасним врученням підозр
Фото: kyiv.gp.gov.ua

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Обшуки відбуваються у межах кримінального провадження про розтрату понад 700 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що службові особи підпорядкованого Департаменту комунального підприємства "Спортивний комплекс" переказали з міського бюджету понад 700 тис. гривень на рахунки підрядних організацій за роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків, які фактично надавались за завищеними цінами та не в повному обсязі.  Під час обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин КП з приватним товариством. Їх буде відправлено на експертизу.  "Разом з тим, у ході обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та планується повідомлення про підозру третій особі – представнику підрядної організації", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, минулого тижня Київська прокуратура провела обшуки в "Укрзалізниці". Слідчі дії стосувалися розкрадання при реконструкції трансформаторної підстанції на станції "Київ-Товарний".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також