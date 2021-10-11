Прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА із одночасним врученням підозр

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Обшуки відбуваються у межах кримінального провадження про розтрату понад 700 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що службові особи підпорядкованого Департаменту комунального підприємства "Спортивний комплекс" переказали з міського бюджету понад 700 тис. гривень на рахунки підрядних організацій за роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків, які фактично надавались за завищеними цінами та не в повному обсязі. Під час обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин КП з приватним товариством. Їх буде відправлено на експертизу. "Разом з тим, у ході обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та планується повідомлення про підозру третій особі – представнику підрядної організації", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, минулого тижня Київська прокуратура провела обшуки в "Укрзалізниці". Слідчі дії стосувалися розкрадання при реконструкції трансформаторної підстанції на станції "Київ-Товарний".