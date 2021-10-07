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СБУ затримала високопосадовця КМДА, який вимагав гроші у підприємців

У разі відмови платити "данину" чиновник погрожував перевірками.

Служба безпеки України викрила високопосадовця Київської міської державної адміністрації на вимаганні грошей із підприємців. Новопризначений чиновник вимагав гроші з власників малого і середнього бізнесу. Сума хабара становила у середньому 2 тис. дол. з підприємця.

У разі відмови платити "данину" він погрожував перевірками, інформує пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що посадовець налагодив корупційний механізм одержання грошей з представників комерційних структур, у тому числі сфери торгівлі і громадського харчування.

Правоохоронці затримали чиновника поблизу одного зі столичних ринків під час передачі хабара. За ці гроші посадовець обіцяв власнику бізнесу не проводити "додаткову" перевірку щодо законності розміщення і експлуатації його комерційної споруди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання судом запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в червні у Києві викрили майора поліції, який вимагав гроші за "кришування" салону краси.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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