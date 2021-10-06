Венедіктова підписала підозру Труханову у справі НАБУ про махінації з землею

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

"Підписала 5 підозр в рамках розслідування НАБУ та САП. Це дуже важлива і показова справа [...] Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством", - заявила вона у фейсбуці в середу, 6 жовтня.

Слідство вважає, що ці люди були причетні до земельних махінацій в Одесі.

"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою. Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду", - написала Венедіктова.

Нагадаємо, що це не перша кримінальна справа проти Труханова.

Зокрема, він обвинувачується у заволодінні 92 млн грн бюджетних коштів внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

У 2019 році Малиновський райсуд Одеси виправдав Труханова, але апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок.

Його також звинувачували у недостовірному декларуванні, але ВАКС довелося закрити дві справи за цією статтею після того, як Конституційний Суд визнав її положення неконституційними.