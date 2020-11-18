ВАКС закрив другу справу проти Труханова щодо недостовірного декларування

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти міського голови Одеси Геннадія Труханова щодо недостовірної інформації у деклараціях за 2015-2016 роки.

Рішення ухвалене 18 листопада.

Скасувати вирок довелося через рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Як повідомляли, 5 листопада Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік, оскільки Конституційний Суд скасував відповідальність за цією статтею.

Нагадаємо, Геннадія Труханова звинувачували у недостовірному декларуванні (стаття 366-1 Кримінального кодексу). За версією слідства, у 2015 році Труханов не задекларував доходи на 31,46 мільйона гривень, а у 2016 році - на 18,81 мільйона гривень. У НАБУ заявили, що одеський мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання та відсотки за вкладами у банках.

За версією звинувачення, у декларації за 2015 і 2016 роки Труханов навмисне відобразив нeдостовірні відомості про членів сім'ї: вказав тільки мати і дочку, а дружину Тетяну Колтунову - ні.

Як встановило слідство, з Колтуновою у 1997 році він офіційно розірвав шлюб. Однак у 2000 році у них народилася спільна дочка, а у період подання декларацій Труханів проживав з Колтуновою, мав спільний побут, права і обов'язки семeйного характeру.

Прокурори впевнені: обвинувачений усвідомлював, що відомості про Колтунову, її доходи, транспортні засоби повинні бути відображені у дeклараціі. Однак незадеклароване майно, за версією звинувачення, він записав на дружину і навмисне не вніс до своїх декларацій, щоб приховати реальні доходи, які перевищували легальний дохід.

Труханов заявляв, що вважає справу проти нього "політичною розправою і тиском".

17 листопада Вищий антикорупційний суд скасував свій перший вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яка обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.