Рух ЧЕСНО виграв суд у колишньої народної депутатки Пташник

Колишня депутатка Верховної Ради Вікторія Пташник перед місцевими виборами подала до суду позов до Руху ЧЕСНО. 11 листопада Святошинський районний суд міста Києва прийняв рішення відмовити в позові Вікторії Пташник у повному обсязі.

Про це інформує пресслужба ЧЕСНО.

"Кандидатка, яка балотувалася до Київради від “Європейської солідарності”, вимагала, щоб Руху ЧЕСНО у судовому порядку заборонили поширювати інформацію про те, що під час її балотування в нардепи від одного з округів Харківщини навесні 2020 року витрати на кампанію не були відображені у фінансовому звіті. Суд відмовив Пташник у повному обсязі. Текст рішення вже оприлюднено в судовому реєстрі", - йдеться в повідомленні.

У рішенні зазначається, що "критична оцінка певних фактів і недоліків не є предметом судового захисту". Окрім того, суд зауважив, що інформація про кандидата в народні депутати, майновий стан і сумлінне виконання ним обов’язків становить громадський інтерес.

"Враховуючи зазначене, громадськість має право на отримання такої інформації, та позивач має бути готовий до певної різкої критики з боку суспільства, преси та громадян. Позивач є публічною особою, тому межа допустимої критики його діяльності є ширшою, ніж щодо окремої пересічної особи, що підтверджується практикою ЄСПЛ", - сказано в рішенні суду.

У ЧЕСНО нагадують, що публікація "Ціна голосу перемоги для Світличної у 179-му окрузі", де згадується фінансовий звіт Пташник і відсутність у ньому інформації про видатки на рекламу у Facebook, була оприлюднена на початку квітня 2020 року. Кандидатка в нардепи Пташник бачила цей текст, і в тексті є її позиція щодо цього питання. Позов у суд Пташник подала в серпні.

На думку координаторки Руху ЧЕСНО Віти Думанської, звернення до суду напередодні виборів стає звичною практикою для політиків. На такому судовому позові вони можуть будувати свою інформаційну й агітаційну кампанію.

У Вікторії Пташник є 30 днів на апеляцію з моменту оголошення рішення. Як свідчать дані на сайті ЦВК, депутаткою Пташник не обрали.