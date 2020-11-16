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Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича

Суд першої інстанції буде ще раз переглядати цю справу.

Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича
Фото: Цензор

Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт експрезидента України Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Про це суддя заявила під час засідання 16 листопада.

Суд розглянув апеляційну скаргу захисту на заочний арешт експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану.

Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного задоволено частково. Ухвала передбачала заочний арешт Януковича до 10 липня 2020 року.

Повний текст постанови суду учасникам провадження оголосять 20 листопада.

"Чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри. Рішенням апеляційного суду справа направлена для розгляду до суду першої інстанції", - пояснив Громадському один з адвокатів Януковича Ігор Федоренко. Він додав, що фактично суд першої інстанції буде ще раз переглядати цю справу.

12 травня Печерський райсуд повторно заарештував Януковича у цій справі.

Перед цим, 4 травня, Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).

2 жовтня 2020 року Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду.

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