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ВАКС продовжив строк дії зобов'язань начальниці служби аеропорту "Бориспіль"

Олесю Левочко підозрюють у зловживанні службовим становищем.

ВАКС продовжив строк дії зобов'язань начальниці служби аеропорту "Бориспіль"
Фото: www.mtu.gov.ua

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних зобов'язань начальниці служби договорів неавіаційної діяльності державного підприємства "Міжнародний аеропорт «Бориспіль»" Олесі Левочко.

Про це інформує пресслужба суду.

"У четвер, 12 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на начальницю служби договорів неавіаційної діяльності ДП МА «Бориспіль». Обов’язки продовжено до 12 січня 2021 року включно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, підозрювана зобов’язана: повідомляти детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування стосовно обставин кримінального провадження поза межами слідчих дій з визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

"Дії зазначеної особи кваліфіковано за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст.364 КК України. За версією правоохоронних органів, підозрювана, спільно з іншими особами, завдала понад 16,5 млн грн збитків держпідприємству", - зазначили у суді.

11 листопада ВАКС ухвалив аналогічне рішення щодо колишнього керівника аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне.

Нагадаємо, 7 вересня Дихне повідомили про підозру за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем").

Як з’ясувало слідство, службові особи міжнародного аеропорту "Бориспіль" з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами, розмір завданої ДП "МА "Бориспіль" шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, зазначають у НАБУ.

За даними слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль" припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП далі розслідують інші епізоди.

11 вересня ВАКС застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 255 000 гривень.

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