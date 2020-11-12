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Чоловіка-"бодімодифікатора" з Тернополя засудили до довічного за вбивство тату-майстрині

Обвинувачення просило про 15 років ув’язнення. На довічному наполягали родичі жертви.

26-річного жителя Тернополя Андрія Горбатюка, якого звинувачували у вбивстві тату-майстрині Тетяни Подвашецької у квітні 2019 року, засудили до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області.

11 листопада суд визнав Горбатюка винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю.

"Тернопільський міськрайонний суд призначив винній особі максимальне покарання за інкримінованою статтею КК України - довічне позбавлення волі", - інформують у прокуратурі.

Як пише тернопільське видання Терміново, під час судових дебатів прокурор попросив суд призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Проте рідні покійної вимагали для нього довічного ув’язнення. Обвинувачений своєї вини в суді не визнав. Мовляв, нічого не пам’ятає, отямився вже над бездиханним тілом.

Фото: Lb

За словами судді-спікерки, таку високу міру покарання у тернопільському міськрайонному суді призначили вперше за багато років. Наразі Андрій Горбатюк залишається у Чортківському СІЗО.

Як повідомляли, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли подруга мами і робітник, що робив ремонт у квартирі загиблої. За висновками експерта, на тілі потерпілої виявлено більше 60 колото-різаних ран. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві через кілька днів у сусідній області. Під час розгляду справи тернополянин проходив стаціонарну психолого-психіатричну експертизу. Відповідно до її результатів, хлопця визнали осудним.

Андрій Горбатюк відомий своєю ексцентричною зовнішністю: у нього нарощені ікла, роздвоєний язик, він носить контактні лінзи, а склери очей пофарбував у чорний колір. Він був постійним клієнтом загиблої.

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