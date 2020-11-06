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П'ять обласних центрів близькі до переходу у червону зону, - Ляшко

Йдеться про Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінницю, Київ і Херсон.

П'ять обласних центрів близькі до переходу у червону зону, - Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

П'ять обласних центрів, зокрема Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ і Херсон, близькі до переходу в червону карантинну зону.

Про це за результатами засідання Держкомісії з ТЕБ та НС повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

За словами заступника міністра, зазначені облцентри перейдуть у червону зону карантинних обмежень уже наступного тижня, якщо в них збережеться поточна динаміка захворюваності.

"До "червоного" рівня додатково віднесено 198 адміністративних одиниць із 23 областей, що на 86 більше ніж попереднього тижня. Зокрема, всі 28 адміністративних одиниць Житомирської області та 31 адміністративна одиниця Полтавської області віднесені до "червоного" рівня у зв'язку з тим, що у них п'ять днів поспіль завантаженість ліжок перевищує 75%. Також до "червоного" рівня додали два обласних центри - Краматорськ і Запоріжжя", - додав Ляшко.

Як повідомляли, з понеділка, 9 листопада, вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні.

На території всієї країни будуть заборонені масові заходи з понад 20 особами, перевезення громадським транспортом пасажирів у більшій кількості, ніж місць для сидіння, заборона відвідування місць торгівлі з кількістю відвідувачів більше ніж один на 10 метрів квадратних. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на виніс та з заповненістю до 50%, заборонені дискотеки, обмежені планові госпіталізації, заборонено виїзд дітей на оздоровчий відпочинок.

Нагадаємо, поділ за карантинними обмеженнями в Україні діє з 1 серпня.

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