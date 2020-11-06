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​Степанов заявив, що введення в Україні "чорної" карантинної зони не обговорювалось

Голова МОЗ назвав цю інформацію фейком.

​Степанов заявив, що введення в Україні "чорної" карантинної зони не обговорювалось
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі введення в Україні "чорної" зони карантину не обговорювалося. 

Про це він заявив на брифінгу.

"Таке не обговорювалось, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав він.

Проте, за інформацією джерел LB.ua, Максим Степанов не брав участі в обговоренні можливості введення нової карантинної зони, яке проходило в Офісі президента.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що в Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун. Поки що її умовна назва - "чорна зона". 

Уряд також розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Він передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс. За словами Степанова, карантин вихідного дня можуть запровадити з наступного тижня.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього зонування, майже вся країна - у помаранчевій і червоній зонах, у жовтій залишилася лише частина Херсонської області. За даними МОЗ, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.

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