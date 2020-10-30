В Україні змінили епідемічне зонування, у жовтій зоні тільки Херсонщина

Фото: МОЗ

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації оновила епідемічне зонування в Україні.

Столиця залишається в помаранчевій зоні, повідомив міністр уряду Олег Немчінов у Telegram. У червоній зоні перебуватимуть одинадцять обласних центрів, додав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До помаранчевої зони будуть належати 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж зараз.

Порівняно з чинним зонуванням ситуація покращилася на Луганщині - вона не червона, а переважно помаранчева. На Житомирщині, навпаки, побільшало червоних міст.

Червона зона:

міста Володимир-Волинський, Ковель і Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

Марківський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Заставнівський, Кіцманський і Хотинський райони Чернівецької області;

місто Чернігів і Варвинський район Чернігівської області.

Помаранчева зона:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;

місто Луцьк, Володимир-Волинський, Горохівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський та Шацький райони Волинської області;

міста Дніпро, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський та Юр'ївський райони Дніпропетровської області;

міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар і Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський і Ясинуватський райони Донецької області;

Баранівський, Брусилівський, Коростенський, Малинський, Новоград-Волинський, Олевський, Пулинський, Радомишльський, Ружинський і Хорошівський райони Житомирської області;

міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Виноградівський, Воловецький, Іршанський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський, Тячівський і Хустський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар Мелітополь і Токмак, Бердянський, Більмацький, Василівський, Великобілозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Кам’янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський та Якимівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Бурштин, Калуш, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бровари, Буча, Ірпінь, Ржищів та Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Кропивницький, Знам’янка, Олександрія та Світловодськ, Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський, Долинський, Знам’янський, Компаніївський, Кропивницький, Маловисківський, Новгородківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Світловодський та Устинівський райони Кіровоградської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

Подільськ та Южне, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

міста Дубно та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький, Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;

місто Тернопіль, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Люботин, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

місто Херсон, Білозерський, Великоолександрійський, Високопільський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський райони Херсонської області;

місто Старокостянтинів, Деражнянський, Ізяславський, Красилівський, Новоушицький, Полонський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Смілянський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський та Сторожинецький райони Чернівецької області;

міста Ніжин, Новгород-Сіверський та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сновський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Жовта зона:

міста Гола Пристань, Каховка та Нова Каховка, Бериславський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Генічеський, Голопристанський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

У зеленій зоні перебуватимуть тільки декілька районів Херсонщини.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів і починають діяти з 2 листопада.

Нагадаємо, що з 26 жовтня майже вся Україна опинилася в жовтій і помаранчевій зонах. Кіровоградська область, яка була повністю в зеленій зоні, наполовину перейшла в жовту. Зелено-жовтою залишилася Херсонська область. У Київській області були всі рівні епідемічної безпеки - від зеленої до червоної, але більшість районів - у жовтій. Також переважно жовтою є Івано-Франківська область.

Новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.