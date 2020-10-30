Нардеп Тищенко одужав від коронавірусу

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко одужав від ковіду.

На своїй сторінці у Facebook нардеп повідомив про отримання негативного тесту на коронавірус.

"Ще вчора отримав щасливий тест - я здоровий, сповнений сил і енергії. Тест негативний, працюємо далі", - зазначив політик.

Про те, що Тищенко захворів на коронавірус, стало відомо 16 жовтня. Нардеп повідомляв, що почувається "як танк, якому підбили гусеницю".

Наприкінці вересня через спалах коронавірусу у Верховній Раді було вирішено скасувати пленарні засідання до 20 жовтня.

Протягом кількох днів ковід виявили у 10 нардепів та представників апарату. Так, на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик. 29 вересня про позитивний тест на ковід повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.