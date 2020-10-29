Що треба зробити, аби менше людей помирали від інсульту

29 жовтня – Світовий день боротьби з інсультом. Щороку в Україні стається до 150 тис випадків інсульту. За останні 3 рокі кількість інсультів зросла на 10 тис. Це пов’язано не тільки зі старінням населення. Число інсультів збільшується у всьому світі, не лише в Україні. Але є держави, які вчасно реагують на цю проблему і впроваджують відповідні програми боротьби з інсультом.

Фото: dumskaya.net

В Україні відсутня належна профілактика серцево-судинних захворювань. Інсульту можна запобігти в 90% випадків – змінюючи свій спосіб життя. Якщо людина веде здоровий спосіб життя, збалансовано харчується, займається фізичною активністю, уникає шкідливих звичок та стресів, то вона може запобігти інсульту. Велика частина нашого населення мало приділяє уваги профілактиці інсульту, нехтує порадами лікарів щодо відмови від шкідливих звичок та зміни способу життя.

Артеріальна гіпертензія є основним фактором ризику виникнення інсульту. В Україні 12,5 млн пацієнтів мають офіційний діагноз «артеріальна гіпертензія». Проте програмою «Доступні ліки» користується тільки 3,5 млн людей. Виходить, що решта людей фактично не контролюють свій артеріальний тиск, наражаючи себе на судинні катастрофи.

Багато осіб серед тих, хто вже пережив інсульт, нехтують призначеним лікуванням, наражаючи себе на повторний інсульт. Лікарі первинної допомоги повинні контролювати цей процес і пояснювати пацієнтам, що повторний інсульт буде більш важким.

Деяких пацієнтів зупиняють ще і фінансові питання, адже їм треба докуповувати терапію. Наприклад, держава зараз не покриває застосування нових пероральних антикоагулянтів. Це актуально для тих пацієнтів, у яких була діагностована фібриляція передсердь. І часто ми її виявляємо, коли вже сталася судинна катастрофа.

Позитивні зміни у сфері боротьби з інсультом в Україні

Згідно з даними ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», у 2020 році смертність від інсульту в умовах стаціонару зменшилася на більше як піввідсотка. Це частково пов’язано з тим, що у 2020 році медична допомога при інсульті увійшла в пріоритетний пакет гарантованих медичних послуг.

Програма медичних гарантій на 2020 рік встановила вимоги щодо лікувальних закладів, що можуть займатися терапією інсульту. Таким чином, 192 лікарні заключили контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на надання послуг медичної допомоги пацієнтам з інсультом. Ці лікарні відповідають таким критеріям:

• 24/7 доступність нейровізуалізації і проведення її в перші 60 хв. з моменту доправлення пацієнта в лікарню,

• 24/7 доступність невролога або нейрохірурга,

• 24/7 робота відділення інтенсивної терапії, анестезіології та анестезіолога,

• доступ до кисню,

• наявність монітора вітальних функцій біля ліжка пацієнта,

• наявність фахового медичного персоналу у відділеннях,

• 24/7 робота лабораторії.

Цим лікарням НСЗУ оплачує терапію інсульту за підвищеним тарифом, в тому числі тромболітичну терапії при ішемічному інсульті, і в них кількість смертей від цієї хвороби зменшилася.

Проте лікарі цих лікарень потребують навчання. В Україні немає спеціальностей «лікар інсультної медицини» та «ендоваскулярний рентгеннейрохірург». А за кордоном такі спеціальності є.

У 2021 році НСЗУ буде запроваджувати критерії оцінювання якості надання допомоги при інсульті. Ймовірно, що будуть відсіюватися лікарні, які надають допомогу неякісно.

Що ще треба зробити в Україні

В Україні потрібно працювати над усіма аспектами протидії інсульту: і збільшувати обізнаність населення, і розробляти мережу спеціалізованих інсультних центрів, і покращувати якість медичної допомоги.

Управлінцям в сфері охорони здоров’я варто прийняти та почати втілювати нормативно-правові документи щодо боротьби з інсультом. Ми запропонували МОЗ План дій боротьби з інсультом, який розрахований на 2020-2030 роки. Він ґрунтується на аналогічному плані дій боротьби з інсультом у Європі. Але цей план досі не затверджений. Немає і загальнонаціональної програми боротьби з інсультом.

Я вважаю, що слід виділити інсультну допомогу в окремий напрямок організації медичної допомоги з відповідальними особами на загальнонаціональному рівні та регіональному рівнях. Також в Україні потрібно створити національний реєстр інсульту. В ньому ми зможемо відстежувати, наскільки якісно надавалася допомога людям з інсультом.

Як правило, основний тягар інсульту, який призвів до інвалідності, бере на себе родина такого пацієнта. 20-40% пацієнтів, що пережили інсульт, стають залежними від сторонньої допомоги. 30-40% таких людей помирає протягом першого місяця, 50% - протягом року. Менше 20% людей повертаються до повноцінного життя. Так Україна втрачає працездатне населення. Інсульт – це великі економічні втрати, тож діяти у напрямі боротьби з інсультом нам потрібно невідкладно.