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НСЗУ виплатила медзакладам понад 965 млн грн за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом

Безоплатно пролікували майже 40 тисяч пацієнтів.

НСЗУ виплатила медзакладам понад 965 млн грн за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом
Фото: https://www.volyn24.com/

З квітня Національна служба здоров'я України виплатила медзакладам за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом понад 965 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

"НСЗУ законтрактувала 192 медзаклади на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті та 65 закладів – на надання допомоги при гострому інфаркті міокарду. З квітня НСЗУ виплатила медзакладам за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом понад 965 млн. грн", - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні майже 40 000 пацієнтів з інфарктом та інсультом отримали допомогу в цих медзакладах в квітні-серпні. Зокрема: 31 151 пацієнт отримав допомогу при інсульті, 8 723 пацієнти отримали допомогу при інфаркті. 

В НСЗУ зазначили, що до пакета послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує безоплатно в медзакладі, включено: діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження), проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті), цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації, медична реабілітація в гострому періоді, лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали, ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти) та харчування в стаціонарних умовах.

НСЗУ пропонує залишити у Програмі медичних гарантій на 2021 рік лікування інфаркту та інсульту пріоритетними напрямками. А також ввести підвищувальний коефіцієнт на рівні 5% доплат за дотримання бригадами екстреної медичної допомоги правильних маршрутів пацієнтів. Центр екстреної медичної допомоги отримає більше коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта з підозрою на інфаркт чи інсульт саме до того закладу, який має договір з НСЗУ на лікування цих захворювань.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що НСЗУ уклала понад 500 контрактів з приватними лікарнями та лікарями-ФОП.Це майже третина від загальної кількості закладів первинної медичної допомоги, які законтрактовані НСЗУ. 

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