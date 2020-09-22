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Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19

У регіонах, де зафіксовано спалахи лихоманки Денге, значно нижча захворюваність коронавірусом.

Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Фото: EPA/UPG

У людей, які перехворіли на лихоманку Денге, може вироблятися певний імунітет до коронавірусної недуги COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на ще не опубліковане дослідження, проведене професором американського Університету Дьюка Мігелем Ніколелісом.

Вчені виявили зв'язок між спалахами лихоманки Денге і захворюваністю на коронавірус у кількох регіонах Бразилії та інших частинах Латинської Америки, а також в Азії і на островах Тихого та Індійського океанів. З’ясувалося, що рівень захворюваності на коронавірус у цих регіонах низький і зростає повільніше, ніж в інших.

Якщо припущення про взаємозв'язок двох інфекцій підтвердиться, поширення коронавірусу можна буде загальмувати масовою вакцинацією від лихоманки Денге, вважає вчений. Ніколеліс додав, що, за даними попередніх досліджень, люди з антитілами до Денге давали хибнопозитивні результати тестів на антитіла до коронавірусу, навіть якщо ніколи не хворіли ним.

"Це вражаюче відкриття піднімає інтригуючу можливість імунологічної перехресної реактивності між серотипами флавівірусів Денге і SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Лихоманка Денге - це флавівірус, який переносять комарі. Він виявлений у тропічних і субтропічних регіонах світу. Симптоми зараження схожі з грипом, проте без відповідного лікування летальність у пацієнтів з тяжкою формою захворювання становить 20%.

Раніше американські вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі. Навіть якщо людина захворіє на ковід, впоратися з недугою їй буде легше.

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