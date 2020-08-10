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Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі

Навіть якщо людина захворіє на ковід, впоратися з недугою їй буде легше.

Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Фото: EPA/UPG

Маски для обличчя можуть запобігти розвитку серйозних випадків коронавірусної недуги Covid-19, знизивши кількість вірусу в організмі.

Про це з посиланням на дослідження американських учених пише Independent.

"Це означає, що маска для обличчя не лише захищає інших людей, а й також означає, що якщо людина, яка її носить, все-таки заразиться, її симптоми будуть слабшими", - йдеться у повідомленні.

Лікар-інфекціоніст Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Моніка Ганді стверджує, що люди, які носять маски, отримають менше частинок коронавірусу, що завдасть легшого удару їхній імунній системі.

Досі теорія про вплив масок була не доведена.

Тепер дослідники підрахували, що близько 40% коронавірусних інфекцій не викликає жодних симптомів. Але коли деякі люди носять маски, частка безсимптомних випадків під час спалаху ковіду-2019 на заводі з морепродуктів в Орегоні перевищила 90%.

Якщо імунна система стикається лише з крихітним шматочком вірусу, вона може боротися з цим легше, зазначають учені.

У попередніх дослідженнях йшлося про те, що маски знижують передачу вірусу.

Доктор Ганді, чиє дослідження має бути опубліковане в Журналі загальної внутрішньої медицини, заявила, що дані з круїзних суден дають додаткові докази цієї теорії.

Понад 80% заражених коронавірусом на японському судні Diamond Princess в лютому перед тим, як носити маски стали звичною практикою, мали виражені симптоми хвороби.

Але на іншому судні, яке покинуло Аргентину в березні і на якому всім пасажирам були видані хірургічні маски після виявлення підвищеної температури в одного із них, рівень симптоматичних випадків був нижче 20 відсотків.

"Ті, хто захворіли, можуть бути найбільш заразними за дні до появи перших ознак хвороби. Щоб приборкати пандемію, люди повинні діяти так, ніби вони вже заражені, навіть якщо почуваються пречудово", - стверджує доктор Ганді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українців носити маски. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин маски, в тому числі саморобні, необхідні під час перебування в громадських місцях і спорудах, а також у громадському транспорті.

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