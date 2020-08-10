​Львівщина відкриває другу хвилю лікарень для хворих на COVID-19

Завантаженість медзакладів першої хвилі у Львівській області перевищує 50%, тому в області відкривають медзаклади другої хвилі для хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зростає кількість пацієнтів, котрі потребують госпіталізації. Львівська область перейшла поріг 50% завантаженості ліжок медзакладів першої хвилі. Ми почали відкривати лікарні другої хвилі", - сказав він.

Степанов також зазначив, що МОЗ продовжує нарощувати потужності в боротьбі з COVID-19.

"Ми продовжуємо нарощувати потужності. Тестування збільшилося з 200 на день у квітні до понад 15 тис. зараз. У лікарнях другої хвилі є 10237, з них 851 реанімаційне ліжко, 1442 апарати ШВЛ. Ми значно збільшили кількість апаратів ШВЛ, понад 800 додатково встановили. Збільшили кількість ліжок із киснем. Збільшуємо кількість закупівель засобів індивідуального захисту. Для цього використовуємо ресурси держбюджету, а також закупівлю за програмою Світового банку спільно з МОЗ 1,2 млн тест-систем і устаткування для лабцентрів", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19. Найбільше - у Львівській області.