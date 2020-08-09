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У двох гравців столичного "Динамо" виявили COVID-19

Вони проживали в одній кімнаті на тренувальній базі. 

У двох гравців столичного "Динамо" виявили COVID-19
Фото: fcdynamo.kiev.ua

У гравців "Динамо" (Київ) Назарія Русина та Романа Вантуха виявили коронавірус. Вони проживали в одній кімнаті на тренувальній базі клубу.

Спочатку симптоми COVID-19 відчув форвард Назарій Русин, повідомили у пресслужбі ФК. Зроблений тест показав позитивний результат. Згодом тест виявив коронавірус у захисника Вантуха.

"Після цього усім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були проведені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними", - йдеться у повідомленні.

Назарій і Роман ізольовані від команди та будуть проходити 14-денний карантин. Зазначається, що "Динамо" тренується у звичному режимі. 

"Крім того, випадок COVID-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Усі гравці цієї вікової групи відправлені на двотижневий карантин", - додали у ФК.

Нагадаємо, що в липні презентація нового головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу опинилася під загрозою зриву через виявлення коронавірусу у працівника клубного ТБ-каналу. Увесь персонал "Динамо-ТБ" відправили на карантин. 

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