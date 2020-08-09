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Кількість інфікованих коронавірусом у США перевищила 5 млн

У світі підтверджено майже 20 млн випадків зараження.

У Сполучених Штатах Америки з початку епідемії коронавірусну недугу підтвердили у понад 5 мільйонів людей. Це найбільший показник у світі, свідчать дані ресурсу Worldometers.

Станом на 9 серпня у США зареєстрували 5,1 млн випадків COVID-19. Таким чином, на Штати припадає трохи більше чверті всіх підтверджених у світі випадків зараження.

Штат Нью-Йорк, який тривалий час зназодився на першому місці за кількістю хворих, перемістився на четверте місце (424,9 тис. інфікованих). Тепер лідирують штати Каліфорнія (555,3 тис.), Флорида (526,7 тис.) і Техас (500,2 тис.). 

Понад 100 тис. хворих також зареєстровано в Джорджії, Іллінойсі, Нью-Джерсі, Арізоні, Північній Кароліні, Луїзіані, Пенсільванії, Массачусетсі, Теннессі та Алабамі.

Від COVID-19 в США померли 162 тисячі людей.

У світі коронавірус виявили майже у 20 млн людей. Від ускладнень померли 729 тисяч пацієнтів. 12,7 млн людей одужали.

На другому місці після США за кількістю інфікованих знаходиться Бразилія (3 млн інфікованих), число жертв у країні перевищило 100 тисяч. На третьому місці - Індія (2,1 млн випадків), на четвертому - Росія (882 тисячі випадків), на п'ятому - Південна Африка (553 тисячі випадків).

В Україні кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 80 тисяч.

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