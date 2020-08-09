У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь"

Телеканал "Дождь" повідомив про затримання трьох журналістів у Мінську, де вони висвітлюють вибори президента Білорусі.

"У Мінську затримані наші кореспонденти Володимир Роменський і Василь Полонський, а також оператор Микола Антіпов. Люди в цивільному і в масках поклали їх на асфальт і повели в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні телеканалу.

На відео видно, що журналістів затримували не менше десяти осіб.

Згодом головний редактор телеканалу Тихон Дзядко повідомив, що журналісти працювали на президентських виборах без акредитації.

"Ми у встановлені терміни подали всі необхідні документи в МЗС Білорусі на акредитацію для роботи на виборах президента, запитували підтвердження кожен день, але так його і не отримали", - сказав Дзядко.

Однак, за його словами, що стало причиною затримання поки невідомо.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі проходить основний день голосування на виборах президента. Центрвиборчком країни вже визнав вибори такими, що відбулися. Станом на 12.00 проголосувало більше 50% виборців.

Раніше у Мінську затримали двох українських журналістів, які приїхали висвітлювати вибори у Білорусі від телеканалу "Настоящее время". Їх відпустили через декілька годин.