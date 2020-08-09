Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
ГоловнаСвіт

У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь"

Кореспондентам не надали акредитацію.

У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу "Дождь"
Фото: news.tut.by

Телеканал "Дождь" повідомив про затримання трьох журналістів у Мінську, де вони висвітлюють вибори президента Білорусі.

"У Мінську затримані наші кореспонденти Володимир Роменський і Василь Полонський, а також оператор Микола Антіпов. Люди в цивільному і в масках поклали їх на асфальт і повели в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні телеканалу.

На відео видно, що журналістів затримували не менше десяти осіб.

Згодом головний редактор телеканалу Тихон Дзядко повідомив, що журналісти працювали на президентських виборах без акредитації.

"Ми у встановлені терміни подали всі необхідні документи в МЗС Білорусі на акредитацію для роботи на виборах президента, запитували підтвердження кожен день, але так його і не отримали", - сказав Дзядко.

Однак, за його словами, що стало причиною затримання поки невідомо.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі проходить основний день голосування на виборах президента. Центрвиборчком країни вже визнав вибори такими, що відбулися. Станом на 12.00 проголосувало більше 50% виборців.

Раніше у Мінську затримали двох українських журналістів, які приїхали висвітлювати вибори у Білорусі від телеканалу "Настоящее время". Їх відпустили через декілька годин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також