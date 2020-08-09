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Лукашенко обурився, що український прокурор не приїхав розібратись зі справою "вагнерівців"

"Відмова сюди приїхати говорить про те, що наплювати їм на долі цих хлопців".

Лукашенко обурився, що український прокурор не приїхав розібратись зі справою "вагнерівців"
Фото: РБК

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився з приводу того, що прокурори з України та Росії досі не приїхали, щоб розібратися у справі 33 затриманих у Мінську бойовиків ПВК "Вагнер"

Про це він розповів після голосування на виборчій дільниці, відповідаючи на питання журналістів, передає TUT.by.

"Пропозиції прокурорам і відмова сюди приїхати говорить про те, що наплювати їм на долі цих хлопців. Ось послали і послали, спочатку говорять, до Венесуели посилали, потім - в Стамбул, потім - до Лівії", - сказав він.

"Кажуть, що це третя країна хотіла влаштувати провокацію, зіштовхнути Білорусь і Росію. Слухайте, може бути, але мені яка різниця, хто це спровокував? Мені все одно на даний момент, хто провокував, хто їх сюди направляв, хто посилав - це вторинне. Головне, щоб вони не влаштували пожежі в центрі Мінська", - висловився Лукашенко. 

Він також зазначив, що отримав від Путіна листа з фактами про затриманих росіян. Його передали у Слідчий комітет Білорусі.

Нагадаємо, 6 серпня Лукашенко доручив запросити в Мінськ генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків ПВК "Вагнер".

Того ж дня в Офісі генпрокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення відвідати Білорусь для обговорення питання видачі затриманих бойовиків.

29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.

Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.

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