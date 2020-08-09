Лукашенко обурився, що український прокурор не приїхав розібратись зі справою "вагнерівців"

"Відмова сюди приїхати говорить про те, що наплювати їм на долі цих хлопців".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився з приводу того, що прокурори з України та Росії досі не приїхали, щоб розібратися у справі 33 затриманих у Мінську бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це він розповів після голосування на виборчій дільниці, відповідаючи на питання журналістів, передає TUT.by.

"Пропозиції прокурорам і відмова сюди приїхати говорить про те, що наплювати їм на долі цих хлопців. Ось послали і послали, спочатку говорять, до Венесуели посилали, потім - в Стамбул, потім - до Лівії", - сказав він.

"Кажуть, що це третя країна хотіла влаштувати провокацію, зіштовхнути Білорусь і Росію. Слухайте, може бути, але мені яка різниця, хто це спровокував? Мені все одно на даний момент, хто провокував, хто їх сюди направляв, хто посилав - це вторинне. Головне, щоб вони не влаштували пожежі в центрі Мінська", - висловився Лукашенко.

Він також зазначив, що отримав від Путіна листа з фактами про затриманих росіян. Його передали у Слідчий комітет Білорусі.

Нагадаємо, 6 серпня Лукашенко доручив запросити в Мінськ генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків ПВК "Вагнер".

Того ж дня в Офісі генпрокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення відвідати Білорусь для обговорення питання видачі затриманих бойовиків.

29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.

Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.