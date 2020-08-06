Лукашенко запросив Венедіктову в Білорусь, щоб розібратися із затриманими "вагнерівцями"

"Якщо прокурори РФ і України не приїдуть, то питання вирішать без них".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Мінськ генеральних прокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Щоб зняти ці балачки з приводу так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора. Ми вчора довго розмовляли на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським. Ясно, про що йшла мова, ЗМІ про це вже повідомляли. Моя позиція була однозначною: у нас є білоруські закони, правопорушення вони здійснювали на території Білорусі", - сказав Лукашенко.

Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії і втрьох, разом з прокурором Білорусі, "вирішити цю проблему".

"Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення по цих хлопцях. Як приймете втрьох, так і буде", - сказав президент Білорусі.

Лукашенко наголосив, що якщо прокурори РФ і України не приїдуть, то "питання вирішать без них".

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.

Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.

3 серпня російський консул заявив, що затримані під Мінськом росіяни перебували в країні транзитом і прямували до Латинської Америки. Лукашенко цю інформацію спростував.