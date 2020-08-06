Facebook уперше видалив пост Трампа, а Twitter заблокував сторінку його штабу

Білий дім поки що офіційно не відреагував на сандал.

Соціальні мережі Facebook і Twitter покарали президента США Дональда Трампа та його виборчий штаб за дописи, у який він стверджував, що діти "майже не вразливі" до коронавірусу.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Facebook видалив допис із фрагментом інтерв'ю Трампа Fox News, що містив дезінформація щодо COVID-19, а Twitter узагалі заблокував акаунт штабу президента США TeamTrump, поки той не видалить це інтерв'ю.

"Це відео містить заяви про те, що певна група людей має імунітет до COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо поширення шкідливої дезінформації про коронавірус", - пояснив речник Facebook.

Пізніше Twitter заявив, що заблокував акаунт виборчого штабу Трампа, назвавши ті самі причини.

У телефонному інтерв'ю в ранковому випуску телепрограми Fox and Friends Трамп заявив, що настав час відкривати всі школи в країні. "Подивіться на дітей: діти майже - і я б сказав переважно - не вразливі до хвороби. І в них немає проблеми, просто немає проблеми", - сказав він.

За даними Університету Джона Гопкінса, до середини цього тижня коронавірус забрав життя 157 тис. американців. Серед померлих — люди всіх вікових категорій, включно із підлітками і новонародженими. На офіційному сайті Центру контролю та запобігання захворюванням США зазначається, що діти, як і дорослі, наражаються на небезпеку заразитися вірусом.

Більшість шкіл у США вже оголосили, що будуть зачинені щонайменше до середини січня 2021 року, а уроки відбуватимуться лише онлайн.

В офіційній заяві виборчий штаб Трампа назвав дії соцмереж упередженими і звинуватив Facebook і Twitter у підігруванні демократам.

Білий дім поки що офіційно не реагував на сандал.

Нагадаємо, раніше Twitter видалив відео Трампа після скарги гурту Linkin Park.

У травні Twitter позначив пост президента США як "героїзацію насильства" після того, як той заявив, що направить на розгін протестів у Міннеаполісі 500 бійців національної гвардії.