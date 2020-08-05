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В ОАЕ спалахнула масштабна пожежа на продовольчому ринку

Згоріли декілька магазинів, інформації про жертв і причини пожежі наразі не повідомляють.

В ОАЕ спалахнула масштабна пожежа на продовольчому ринку
Фото: www.thenational.ae

В Об'єднаних Арабських Еміратах у місті Аджман 5 серпня спалахнула масштабна пожежа на ринку овочів та фруктів. 

Групи цивільної оборони прибули на місце події для гасіння пожежі в новій промисловій зоні міста, пише Gulf Today.

Густий чорний дим від пожежі видно навіть у віддалених від ринку районах.

Відомо, що згоріли декілька магазинів. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає, також не оголошується інформація про причини загоряння.

Через пожежу евакуювали госпіталь, розташований поблизу ринку, пише The National.

Також зазначають, що ринок, де трапилося займання, - іранський.

Сам ринок був закритий кілька місяців тому через заходи з протидії коронавірусу. Працівники базарів по сусідству повідомили, що вогонь охопив площу дуже швидко.

Нагадаємо, 4 серпня в столиці Лівану Бейруті впродовж 15 хвилин сталося два потужні вибухи. Вибухнули 2700 тонн нітрату амонію, які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За силою вони були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

За останніми даними Червоного Хреста, жертвами серії вибухів стали 100 людей, ще 4 тисячі постраждали.

Вибух пролунав напередодні вироку в судовому процесі над убивцями експрем'єра Рафіка Харірі у 2005 році.

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