Загиблих і постраждалих немає.

У Дніпрі вранці 31 липня сталася пожежа в кіосках на вулиці Пастера, що в Центральному районі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю на місце пожежники встановили, що пожежа виникла в п'яти поруч розташованих металевих кіосках.

"Вогнем пошкоджено 5 металевих кіосків з харчовою продукцією на загальній площі 100 кв. м. Пожежу локалізовано о 06:01 і ліквідовано о 06:15. На місці пожежі загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 13 людей особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Києві, намагаючись самостійно загасити пожежу в квартирі, постраждала 10-річна дівчинка.