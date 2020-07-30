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У Миколаєві маршрутка в’їхала в дерево, постраждали 9 осіб

Водію загрожує штраф до обмеження волі на термін до трьох років.

У Миколаєві 44-річний чоловік, керуючи автомобілем Рута, який у місті здійснює пасажирські перевезення, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим зіткненням із деревом.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Миколаївській області.

Фото: mk.npu.gov.ua

У результаті ДТП дев’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості і були госпіталізовані.

Фото: mk.npu.gov.ua

Встановлюються всі обставини ДТП та її причини.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на термін до трьох років.

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