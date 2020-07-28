59-річний водій на повороті не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

У Львівській області поблизу села Велика Озимина в Самбірському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса, внаслідок якої постраждали семеро людей.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Як попередньо встановили патрульні, водій маршрутного автобуса БАЗ-А079 сполученням "Самбір-Дрогобич", 59-річний житель Самбора, на повороті не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса, в тому числі й чотирирічна дитина, звернулися по медичну допомогу. Їхні діагнози уточнюють.

Фото: lv.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей самий термін.

Нагадаємо, 24 липня через велику кількість ДТП Нацполіція оголосила про початок операції "Безпечне шосе".