"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
Олег Уруський: Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі
Олег Уруський: Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі (оновлено)
Окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі (оновлено)
​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити
​Уруський: менеджмент "Укроборонпрому" слід серйозно змінити
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)
У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині сімох людей травмовано в ДТП з маршруткою

59-річний водій на повороті не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

На Львівщині сімох людей травмовано в ДТП з маршруткою
Фото: lv.npu.gov.ua

У Львівській області поблизу села Велика Озимина в Самбірському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса, внаслідок якої постраждали семеро людей.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Як попередньо встановили патрульні, водій маршрутного автобуса БАЗ-А079 сполученням "Самбір-Дрогобич", 59-річний житель Самбора, на повороті не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса, в тому числі й чотирирічна дитина, звернулися по медичну допомогу. Їхні діагнози уточнюють.

Фото: lv.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей самий термін.

Нагадаємо, 24 липня через велику кількість ДТП Нацполіція оголосила про початок операції "Безпечне шосе".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також