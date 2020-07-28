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На Львівщині понад 9 тисяч осіб захворіли на коронавірус

Область за кількістю хворих обганяє Київ.

На Львівщині понад 9 тисяч осіб захворіли на коронавірус
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

З початку пандемії коронавірусу у Львівській області діагноз COVID-2019 підтверджено у 9099 осіб. Померло 245 пацієнтів, від коронавірусної інфекції одужали 2118 осіб.

Про це інформує пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 108 осіб. Скеровано на самоізоляцію 192 осіб.

За оперативними даними міського штабу з протидії коронавірусу, за 27 липня лабораторні центри провели 742 ПЛР-тести. Частка виявлених випадків становить 19,8% усіх обстежень, серед нових підтверджених випадків 74 - мешканці Львова. Залишок проб у холодильнику - 242.

6736 осіб на Львівщині хворіють на коронавірусну недугу, одужали 2118 пацієнтів, зокрема 48 за минулу добу. За 27 липня 7 мешканців області померли через ускладнення від COVID-2019.

Зауважимо, що Львівська область залишається антилідером за кількістю хворих в Україні.

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