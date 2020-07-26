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МОЗ: до чверті ПЛР-тестів можуть давати хибнонегативний результат

Таке можливо, якщо вірус сконцентрувався в нижніх органах дихання.

МОЗ: до чверті ПЛР-тестів можуть давати хибнонегативний результат
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Міністерство охорони здоров'я вважає, що до чверті лабораторних тестів на коронавірус, які проводяться методом полімеразної ланцюгової реакції, можуть давати хибнонегативний результат. Тобто людина інфікована, а тест каже, що ні.

Про це повідомили в фейсбуці МОЗу за результатами щоденного брифінгу міністра Максима Степанова.

"Для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки. В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибнонегативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибнонегативними", - сказано в повідомленні.

Степанов про відсотки під час брифінгу не говорив, але підтверджував можливість хибнонегативних результатів.

"У більшості випадків вірус є у ротоглотці, але в той же час він може знаходиться в нижніх дихальних шляхах. В такому випадку може бути хибнонегативний результат. Також це залежить від кваліфікації фахівців, які це роблять", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 липня в Україні офіційно підтвердили майже 65 тисяч випадків коронавірусної хвороби. В останні дні кількість нових випадків вийшла майже на рекордні рівні кінця червня.

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