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Лікар збірної України з футболу помер від коронавірусу

Антону Худаєву було 48 років.

Лікар збірної України з футболу помер від коронавірусу
Фото: metalist1925.com

Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер у віці 48 років через зупинку серця, до якої призвела коронавірусна інфекція.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

"Відійшов у вічність лікар національної команди України Антон Худаєв. Йому було 48. Антон Євгенович захворів на COVID-19, вірус вразив 70 відсотків його легенів. Найкращі лікарі України боролися за життя Антона, він перебував під апаратом штучного дихання. Однак коронавірус виявився безжальним до нашого Дока", - розповіли в УАФ.

Худаєв понад 20 років був лікарем харківського клубу "Металіст", з 2016 року працював зі збірною.

Асоціація висловила співчуття родині покійного від імені президента УАФ Андрія Павелка та головного тренера збірної Андрія Шевченка.

На сайті ФК "Металіст 1925" також повідомляється про смерть лікаря: "Антон Євгенович або просто Ашот був символом харківського футболу, людиною з великим серцем та доброю душею. Його любили вболівальники, поважали колеги та цінили футболісти".

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