Краще б метр цього всього не бачив.

Фото: Главком

Президенту київського "Динамо" Ігореві Суркісу під час спілкування фанати клубу вказали, що краще Валерію Лобановському не бачити того, що зараз відбувається, і зав'язали очі пам'ятнику біля входу на клубний стадіон, повідомляє sport.ua.

Коли Суркісу нагадали, що Луческу скоро виповниться 75, він навів приклад Лобановського.

"Коли я його брав сюди в 1995-му, мені всі навколо говорили, що це вже ні на що не здатний пам'ятник. Мовляв, після Арабських Еміратів ледве ходить.

Мій брат був проти призначення Лобановського, і я його переконав, що Валерія Васильовича треба брати. Потім ми грали у чвертьфіналі та півфіналі Ліги чемпіонів", - цитує Суркіса-молодшого Главком.

Нагадаємо, Луческу 75 років виповниться 29 липня, коли "Динамо" саме вийде з відпустки.