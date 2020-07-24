У США зробили виняток для тенісистів заради US Open

Тенісистам дозволили в'їзд у країну без карантину.

Міністерство внутрішньої безпеки США видало 212 дозволів на в'їзд на територію країни без обов'язкового карантину тенісистам, які зіграють на US Open, повідомляє uaport.net з посиланням на Baseline Management.

Для цього в країні мають намір створити щось на зразок закритого кампусу, де буде діяти карантинний режим.

Крім того, учасникам дадуть можливість орендувати приватні будинки, проте за умови, що вони будуть дотримуватися заходів безпеки, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Також тривають переговори, щоб гравці не проходили карантин після завершення турніру.

Зміни набудуть чинності з 1 серпня.