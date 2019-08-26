Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
ГлавнаяСпорт

Стартовавший US Open-2019 установил исторический финансовый рекорд

В США стартовал самый дорогой теннисный мэйджор.

Стартовавший US Open-2019 установил исторический финансовый рекорд

Сегодня на 15 хардовых кортах "Флешинг Мидоуз" в Нью-Йорке стартовал 139-й по счету US Open – четвертый и заключительный в календарном году турнир серии "Большого шлема".

Призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57,24 млн долл. (прирост 13,2% по сравнению с прошлым сезоном).

Для сравнения, призовой фонд Australian Open составляет 44,5 млн, Roland Garros – 47,95 млн и Wimbledon – 47,28 млн.

Отметим, что за попадание в основную сетку US Open-2019 каждый из 256 участников одиночного разряда получит по 58 тыс. долл.

Полностью финансовая призовая "сетка" выглядит так (в долларах США/+бонусы)

  • чемпион - 3 850 000 (+50 000)
  • финалист - 1 900 000 (+50 000)
  • 1/2 финала - 960 000 (+35 000)
  • 1/4 финала - 500 000 (+25 000)
  • 1/8 финала - 280 000 (+14 000)
  • 1/16 финала - 163 000 (+7 000)
  • 1/32 финала - 100 000 (+7 000)
  • 1/64 финала - 58 000 (=)
  • Q-финал - 32 000 (+2 000)
  • Q-второй круг - 18 000 (+1 900)
  • Q-первый круг - 11 000 (+3 000)
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также