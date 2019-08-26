Стартовавший US Open-2019 установил исторический финансовый рекорд

Сегодня на 15 хардовых кортах "Флешинг Мидоуз" в Нью-Йорке стартовал 139-й по счету US Open – четвертый и заключительный в календарном году турнир серии "Большого шлема".
Призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57,24 млн долл. (прирост 13,2% по сравнению с прошлым сезоном).
Для сравнения, призовой фонд Australian Open составляет 44,5 млн, Roland Garros – 47,95 млн и Wimbledon – 47,28 млн.
Отметим, что за попадание в основную сетку US Open-2019 каждый из 256 участников одиночного разряда получит по 58 тыс. долл.
Полностью финансовая призовая "сетка" выглядит так (в долларах США/+бонусы)
- чемпион - 3 850 000 (+50 000)
- финалист - 1 900 000 (+50 000)
- 1/2 финала - 960 000 (+35 000)
- 1/4 финала - 500 000 (+25 000)
- 1/8 финала - 280 000 (+14 000)
- 1/16 финала - 163 000 (+7 000)
- 1/32 финала - 100 000 (+7 000)
- 1/64 финала - 58 000 (=)
- Q-финал - 32 000 (+2 000)
- Q-второй круг - 18 000 (+1 900)
- Q-первый круг - 11 000 (+3 000)