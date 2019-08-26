Стартовавший US Open-2019 установил исторический финансовый рекорд

Сегодня на 15 хардовых кортах "Флешинг Мидоуз" в Нью-Йорке стартовал 139-й по счету US Open – четвертый и заключительный в календарном году турнир серии "Большого шлема".

Призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57,24 млн долл. (прирост 13,2% по сравнению с прошлым сезоном).

Для сравнения, призовой фонд Australian Open составляет 44,5 млн, Roland Garros – 47,95 млн и Wimbledon – 47,28 млн.

Отметим, что за попадание в основную сетку US Open-2019 каждый из 256 участников одиночного разряда получит по 58 тыс. долл.

Полностью финансовая призовая "сетка" выглядит так (в долларах США/+бонусы)