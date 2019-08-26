Мало кто ожидал, что команда Эдди Хау окажет достойное сопротивление чемпиону страны.
Так оно и произошло – гости довольно уверенно выиграли 3:1.
Отметим, что дублем в матче отметился Серхио Агуэро. Второй гол аргентинского форварда оказался для него юбилейным, 400-сотым в профессиональной карьере.
При этом в составе "горожан", за которых Серхио выступает с 2011 года, он забил более половины из всех своих голов - 235.
Добавим, что аргентинец забивал во всех трех стартовых турах чемпионата Англии.
400 - Sergio Agüero has now scored 400 goals for club and country combined, with 235 of those coming for Manchester City. Relentless. pic.twitter.com/GIAmeJOymS— OptaJoe (@OptaJoe) 25 августа 2019 г.
В этих поединках Сильва забил 71 гол и отдал 116 ассистов, в том числа два – в матче с "Борнмутом".