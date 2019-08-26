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Агуэро забил 400-гол в своей профессиональной карьере

Юбилейный гол пришелся на поединок с "Борнмутом".

Серхио Агуэро
Фото: EPA/UPG
Серхио Агуэро
В третьем туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" гостил в Борнмуте.

Мало кто ожидал, что команда Эдди Хау окажет достойное сопротивление чемпиону страны.

Так оно и произошло – гости довольно уверенно выиграли 3:1.

Отметим, что дублем в матче отметился Серхио Агуэро. Второй гол аргентинского форварда оказался для него юбилейным, 400-сотым в профессиональной карьере.

При этом в составе "горожан", за которых Серхио выступает с 2011 года, он забил более половины из всех своих голов - 235.

Добавим, что аргентинец забивал во всех трех стартовых турах чемпионата Англии.
В матче с "Борнмутом" цифра "400" покорилась еще одному игроку МС - 33-летний капитан "горожан" Давид Сильва в 400-й раз вышел на поле в футболке "МанСити".

В этих поединках Сильва забил 71 гол и отдал 116 ассистов, в том числа два – в матче с "Борнмутом".

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