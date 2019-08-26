Накануне в Челябинске состоялся поединок за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, в котором действующий обладатель пояса, россиянин Сергей Ковалев (34–3–1, 29 КО) встречался с англичанином Энтони Ярдом (18–1, 17 КО).

Яркий поединок, который оказался тяжелейшим для обоих боксеров, завершился в 11-м раунде техническим нокаутом Ярда.

Первая половина боя была полностью под контролем российского чемпиона, который уверенно бомбардировал британца и набирал очки.

Но в конце 7-го раунде картина резко изменилась. 28-летний Ярд обрушил тяжелейшие удары по корпусу 36-летнего Ковалева, к которым Сергей оказался не готовым.

В 8-м раунде чемпион был на грани нокаута, однако "на зубах" едва дотянул до гонга (обзор 8-го раунда - на 3:30 видеообзора).

По-видимому, в этом раунде британец израсходовал весь свой запас сил. Напротив, Ковалев за время тайм-аута сумел восстановиться и спустя 2 раунда отправил своего соперника в первый в его карьере нокаут.

Бой получился одним из самых драматичных, захватывающих и зрелищных в текущем году.

Обзор поединка: