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У США вже понад 4 мільйони людей заразилися коронавірусом

Протягом двох поспіль днів у країні реєстрували понад 1100 смертей на добу.

У США вже понад 4 мільйони людей заразилися коронавірусом
Фото: EPA/UPG

У США станом на ранок 24 липня зафіксовано понад 4 мільйони випадків захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані університету Джонса Гопкінса.

Як зазначає The Hill, у країні спостерігається зростання випадків госпіталізації через коронавірус.

Видання пише, що, за офіційними даними, протягом двох поспіль днів цього тижня у США реєстрували понад 1100 смертей, спричинених COVID-19. Загалом у країні від коронавірусу вже померли 143 тисячі людей, а у світі - понад 625 тисяч.

Деякі штати повідомляють про щоденні рекорди нових захворювань і смертності.

Загалом у США з початку пандемії COVID-19 заразилися 4 034 102 особи. Країна займає перше місце у світі за цим показником.

За США йдуть Бразилія (2,2 млн), Індія (1,2 млн), Росія (795 тис.) і ПАР (408 тис.).

Загалом у світі коронавірус нового типу було виявлено у 15,4 млн осіб.

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