За добу в Україні підтвердили 972 нові випадки коронавірусу, 886 осіб одужали

Вищі добові показники захворюваності на COVID-19 були зафіксовані тільки двічі.

За минулу добу в Україні виявили 972 нові випадки COVID-19. 886 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, зафіксовано 20 пов’язаних із ковідом смертей.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок п’ятниці, 24 липня.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області (126), Києві (118), Рівненській (96), Івано-Франківській (87) і Харківській (74) областях.

Фото: МОЗ

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили в 62 823 людей. З них 34 886 пацієнтів одужали, зафіксовано 1 571 випадок смерті від ускладнень COVID-19. 26 366 осіб залишаються інфікованими.

Найбільше випадків коронавірусу з початку епідемії зафіксували у Львівській області (8588), Києві (7396), Чернівецькій області (5485).

Варто зауважити, що вищий добовий показник захворюваності на ковід в Україні фіксували лише двічі. 26 червня було виявлено 1109 нових випадків COVID-19, 25 червня - 994.

Нагадаємо, 22 липня Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, поділивши регіони на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діє певна низка обмежень.