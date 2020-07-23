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Мер Слов'янська заявив, що підхопив ковід

Вадим Лях перебуває під наглядом лікарів, почувається добре.

Мер Слов'янська заявив, що підхопив ковід
Вадим Лях
Фото: slavdelo.dn.ua

Мер Слов'янська Вадим Лях отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуку.

"Усім доброго ранку! 15 хвилин тому отримав результати аналізів. На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію - на коронавірус захворів", - розповів мер Слов’янська.

Вадим Лях додав, що перебуває під наглядом лікарів, почувається добре.

Як ми повідомляли, COVID-19 заразилася голова Держслужби туризму Олеськів.

Останнім часом коронавірус виявили в депутата Київради Олександра Бродського та журналіста Юрія Бутусова.

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