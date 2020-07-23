У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися 15 священнослужителів

Коло контактних осіб складається з 29 людей, з них дев'ять - також хворі.

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

У Дніпропетровській області за останній тиждень коронавірус виявили у 15 священників. Фахівці ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування.

З 17 липня зареєстровано спалах захворювання з 15 випадками серед священнослужителів у п’яти відділеннях релігійної організації, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облради.

“Серед захворілих шість госпіталізовані, інші перебувають у самоізоляції“, - йдеться в повідомленні.

Фахівці встановили коло контактних осіб за місцями проживання та проведення богослужінь. Загалом це 29 осіб, з них дев’ятеро також захворіли на коронавірус. Проводиться дезінфекція приміщень релігійних організацій.

"Враховуючи місце мешкання та служби хворих, не виключена можливість подальшого розповсюдження спалаху захворювання серед священнослужителів і парафіян. Оскільки тільки по першому захворілому в богослужіннях у м. Дніпро та м. Петропавлівка за два тижні могли брати участь більш ніж 2 тис. осіб“, — говорить Роман Чуб, керівник обласного лабораторного центру.

Голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник звернувся до керівників усіх релігійних організацій з проханням забезпечити проведення протиепідемічних заходів:

Використовувати засоби індивідуального захисту. Хворих священнослужителів відсторонити від контактів у рамках процедури самоізоляції, яка є обов’язковою. Проводити очищення та поточну дезінфекцію приміщень. Рекомендовано здійснювати релігійні заходи або на відкритому повітрі, або за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв.м.

Нагадаємо, що на початку епідемії Covid-19 в Україні коронавірусом інфікувалося чимало священнослужителів, зокрема і в Києво-Печерській лаврі.

У квітні у МОЗ підтвердили, що велика кількість людей була інфікована коронавірусом саме під час відвідування релігійних закладів і через недотримання правил безпеки.