Ляшко: китайська вакцина від COVІD-19 орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень

Вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.

Про це розповів в інтерв'ю "Українському радіо" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Уже ми орієнтовно знаємо, скільки може коштувати вакцина. Перша, хто озвучив, - це компанія з Китаю, яка вже на третій клінічній стадії і перша у списку серед розробників у списку ВООЗ. Вона говорить, що вакцина буде коштувати в районі $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вакцина потребуватиме дворазового введення. Я не можу сказати, це (відбудеться, - ред.) через місяць, два чи через тиждень, оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції немає, препарат не зареєстрований. Але ми вже знаємо, що орієнтовно десь 1 тис. гривень потрібно буде для того, щоб захистити людину в Україні і не тільки в Україні", - повідомив Ляшко.

На його думку, важливо забезпечити можливість вакцинації для всіх громадян.

"Я сказав би, що нам потрібно 100% вакцинувати все населення України. Але ми розуміємо, що будуть обмеження, оскільки завжди є протипоказання до вакцинації... Певно, будуть вікові обмеження", - наголосив головний санлікар.

Спершу, за його словами, вакцинуватимуть лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, у лютому в Китаї заявили про створення вакцини від коронавірусу, однак зазначили, що вона потребує допрацювання.

У середині травня Ізраїльський інститут біологічних досліджень завершив випробування на гризунах потенційної вакцини від коронавірусу. Другим етапом випробувань стане перевірка ефективності вакцини на інших тварин, і тільки після цього - на людині. Якщо препарат покаже ефективність і надалі, вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік або раніше.

Також вісім вакцин проти COVID-19 розробляють у США, і вони можуть бути готові "пізньої осені".