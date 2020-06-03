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В ВОЗ заявили, что пока нет обозримого срока появления вакцины от коронавируса

Сразу после ее появления Организация будет способствовать справедливому распределению препарата по странам. 

В ВОЗ заявили, что пока нет обозримого срока появления вакцины от коронавируса
Фото: narodna-pravda.ua

Всемирная организация здравоохранения заявила, что заболеваемость коронавирусом будет продолжаться как минимум до тех пор, пока не будет найдена безопасная вакцина или метод лечения. 

При этом на данный момент нет конкретного срока разработки вакцины, сообщил на брифинге директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге.

"Делаются огромные усилия, чтобы ускорить разработку вакцину. К этой работе привлечены лучшие ученые, научные исследователи и фармкомпании со всего мира. В это время, пока мы ждем вакцину, идет работа над методом лечения больных", - заявил он.

Клюге отметил, что сразу после появления вакцины ВОЗ поможет распределить ее на справедливой основе.

Напомним, что в середине мая Израильский институт биологических исследований завершил испытание на грызунах потенциальной вакцины от коронавируса. Вторым этапом испытаний станет проверка эффективности вакцины на других животных, и только после этого - на человеке. Если препарат покажет эффективность и в дальнейшем, вакцина против коронавируса может быть готова через год или раньше.

Также восемь вакцин против коронавируса разрабатываются в США и могут быть готовы "поздней осенью". 

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