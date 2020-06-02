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Более 35 онкопациентов смогут полететь на лечение в Турцию 5-го июня

Для этого в Генконсульстве Украины в Стамбуле организовывают специальный рейс.

Более 35 онкопациентов смогут полететь на лечение в Турцию 5-го июня
Перевiрка донорських клітин перед трансплантацією
Фото: project.liga.net

Более 35 онкопациентов и столько же сопровождающих смогут вылететь на лечение в турецкие клиники 5-го июня. Об этом в ответе на запрос LB.ua сообщило Генеральное консульстсво Украины в Стамбуле. 

Специальный рейс авиакомпании SkyUp вылетит из Турции с украинскими гражданами, которые из-за пандемии не могут вернуться в Украину самостоятельно. Этим же рейсом в обратную сторону, из Киева в Стамбул, украинские пациенты смогут попасть на лечение в турецкие клиники.

«Специальный рейс авиакомпании SkyUp, который должен состояться 5 июня, изначально планировался только для возвращения наших граждан из Турции, — прокомментировал Генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман. — Но в связи с тем, что на сегодня это единственная возможность попасть в Турцию, Генконсульство предложило авиакомпании совместно проработать возможность перелета этим рейсом в Стамбул украинцам, которые нуждаются в срочном лечении и уже получили необходимые разрешения от турецкой стороны». 

Пациенты, которые будут лететь этим рейсом, уже получили разрешения на приезд от турецкого минздрава. Их передадут в авиакомпанию SkyUp, для окончательного согласования с турецкой стороной.

«Надеемся, что все решится положительно и люди получат вовремя столь необходимое им лечение, прилетев 5 июня», — сказал Генконсул. 

Напомним, что 17 марта в Украине полностью прекратилось авиасообщение с другими странами из-за пандемии в связи с распространением коронавируса SARS-COV-2. Из-за этого часть тяжелобольных пациентов не смогла вовремя выехать на лечение за границу.

Анастасія ІванцівАнастасія Іванців
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