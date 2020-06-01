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Львовская область снова отложила смягчение карантина из-за большого количества больных во Львове

Показатель инцидентности во Львове - 27,3 при допустимых 12.

Львовская область снова отложила смягчение карантина из-за большого количества больных во Львове
Фото: EPA/UPG

Львовская область отложила смягчение карантина до 5 июня из-за большого количества больных во Львове, говорится на сайте обладминистрации.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, область отвечает двум из трех показателей для смягчения карантина: загруженности кроватей в больницах (22% при допустимых 50%) и тестированию (97 на 100 тысяч населения).

"Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по Львову - 27,3, по области - 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий", - сказал губернатор.

Следующее заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут рассматривать ситуацию с карантином, запланировано на конец недели.

Напомним, что в большинстве регионов Украины уже начался третий этап смягчения карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, могут начать работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

На сегодня во Львове и Львовской области подтверждены 1,7 тыс. случаев инфицирования коронавируса. Из них 421 человек выздоровел, 56 - умерли.

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