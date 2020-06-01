Министр здравоохранения Максим Степанов пожаловался на информационные атаки и политическое давление со стороны сторонников медицинской реформы Уляны Супрун.

Об этом он заявил в обращении в понедельник.

"В последнее время Минздрав часто упоминают в негативном тоне, обвиняют во всех возможных и невозможных преступления, осуществляют медийные атаки и политическое давление", - пожаловался Степанов.

По его словам, информационное поле в Украине разделилось на "адептов так называемой псевдореформы, которые имели абсолютную власть и почти четыре года экспериментировали с украинской медициной", и медицинских работников.

Министр заявил, что он находится на стороне последних, так как за два месяца на должности убедился в том, что "системы здравоохранения в Украине нет". "Это отдельные осколки советского прошлого, кусочки абстрактных неосуществленных проектов будущего, отсутствие нормальной нормативной и ресурсной базы - а система полностью уничтожена", - считает он.

Он заявил, что намерен исправлять ошибки предыдущей команды Минздрава, которая три года "перекладывала на Украину элементы опыта зарубежных стран, не учитывая наши реалии".

"Сейчас эти так называемые реформаторы стали критиками чего угодно, лишь бы поднимать общественный шум, чтобы отвлечь украинцев от провалов своей деятельности. Все, что они получили, - это угроза увольнения десятков тысяч медиков и закрытие сотен больниц, дефицит лекарств, медицинского оборудования, отток украинских врачей за границу. Это результаты их наработок", - отметил Степанов.

Он заявил, что не боится давления и готов отстаивать нынешнюю позицию Минздрава.

Напомним, что бывший министр здравоохранения Илья Емец говорил, что его уволили "из-за позиции Супрун".