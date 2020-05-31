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Украина не разрабатывает вакцины от COVID-19, - Ляшко

Сначала надо инвестировать в разработку лабораторных мощностей.

Украина не разрабатывает вакцины от COVID-19, - Ляшко
Фото: molbuk.ua

Украина не разрабатывает вакцины против коронавирусной инфекции, поскольку в стране  нет необходимых для этого лабораторных мощностей. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

По его словам, украинский Минздрав обращался к Академии медицинских наук и Академии наук о возможности разработки собственной вакцины против COVID-19, но в обоих случаях получили ответ "нет".

“Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины”, - сказал главный санврач.

Ляшко также рассказал, что в мире ведется около 70 разработок вакцины против коронавируса. Некоторые из них уже вышли на вторую и третью стадии клинических исследований.

Напомним, Ляшко в интервью LB.ua сообщил, что Зеленский пообещал украинским ученым один миллион долларов за создание вакцины от COVID-19.

Ранее в США заявили, что восемь вакцин от COVID-19 могут быть готовы "поздней осенью".

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