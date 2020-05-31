От COVID-19 в Черновицкой области умер сотрудник Вооруженных сил

В Черновицкой области умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Это четвертый летальный случай от COVID-19 в ВСУ. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил.
Мужчина болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы.
27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую районную больницу, где ему провели рентгенографию органов грудной клетки. В тот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония".
Коронавирус у пациента подтвердили 28 мая. Лечение продолжили в палате интенсивной терапии инфекционного отделения.
30 мая состояние здоровья мужчины ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. У пациента были сопутствующие заболевания.
Также сообщается, что за последние сутки в ВСУ обнаружили еще 12 инфицированных коронавирусом: в воинских частях Харьковской, Киевской и Житомирской областей. У всех них наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, 27 мая умер сотрудник ВСУ во Львовской области, 16 апреля во Львове от коронавируса умер 66-летний сотрудник Вооруженных сил, 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.