От COVID-19 в Черновицкой области умер сотрудник Вооруженных сил

Это четвертый летальный случай от коронавируса в ВСУ.

В Черновицкой области умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Это четвертый летальный случай от COVID-19 в ВСУ. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил.

Мужчина болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы.

27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую районную больницу, где ему провели рентгенографию органов грудной клетки. В тот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония".

Коронавирус у пациента подтвердили 28 мая. Лечение продолжили в палате интенсивной терапии инфекционного отделения.

30 мая состояние здоровья мужчины ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. У пациента были сопутствующие заболевания.

Также сообщается, что за последние сутки в ВСУ обнаружили еще 12 инфицированных коронавирусом: в воинских частях Харьковской, Киевской и Житомирской областей. У всех них наблюдается легкое течение заболевания.