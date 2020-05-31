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От COVID-19 в Черновицкой области умер сотрудник Вооруженных сил

Это четвертый летальный случай от коронавируса в ВСУ.

От COVID-19 в Черновицкой области умер сотрудник Вооруженных сил
Черновицкий военный госпиталь
Фото: promin.cv.ua

В Черновицкой области умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Это четвертый летальный случай от COVID-19 в ВСУ. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил.

Мужчина болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 

27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую районную больницу, где ему провели рентгенографию органов грудной клетки. В тот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония".

Коронавирус у пациента подтвердили 28 мая. Лечение продолжили в палате интенсивной терапии инфекционного отделения.

30 мая состояние здоровья мужчины ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. У пациента были сопутствующие заболевания.

Также сообщается, что за последние сутки в ВСУ обнаружили еще 12 инфицированных коронавирусом: в воинских частях Харьковской, Киевской и Житомирской областей. У всех них наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, 27 мая умер сотрудник ВСУ во Львовской области, 16 апреля во Львове от коронавируса умер 66-летний сотрудник Вооруженных сил, 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.

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