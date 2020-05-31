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В мире количество заразившихся коронавирусом превысило 6 млн

Из них более 2,5 млн человек выздоровели.

В мире количество заразившихся коронавирусом превысило 6 млн
Фото: EPA/UPG

В мире количество заразившихся коронавирусом превысило 6 млн. Из них выздоровели 2,56 млн человек, умерли - более 369 тысяч. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В тройке лидеров по количеству инфицированных: США - 1,7 млн заразившихся (более 103 тыс. человек умерли), Бразилия - 498 тыс. инфицированных (более 28 тыс. умерших) и Россия - 396 тыс. больных (4,5 тыс. умерших).

Далее следуют Великобритания - 274 тыс. заразившихся (более 38 тыс. смертей), Испания - более 239 тыс. инфицированных (27 тыс. умерших) и Италия - 232 тыс. больных (33 тыс. умерших).

Всего за последние сутки в мире зафиксировали 4145 смертей, вызванных COVID-19.

По данным ресурса Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 47,6 против 47,1 в субботу.

Согласно официальным данным, в США за сутки умерли 319 человек, в Испании - 580, в Великобритании - 566, Италии - 551, Франции - 441, Бразилии - 136, Перу - 133, Германии - 103, Иране - 92, Турции - 54 , России - 31.

В Украине за последние сутки умерли 12 людей, количество инфицированных увеличилось до 23 672, из них более 9 тысяч выздоровели.

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