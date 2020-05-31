В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 468 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 672. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За сутки в результате COVID-19 умерли 12 пациентов (всего количество жертв составляет 708), выздоровели - 227 (всего - 9538).
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.
За последние 24 часа новых случаев коронавируса не выявили в Херсонской и Сумской областях.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 993 случая;
- Волынская область - 908 случаев;
- Днепропетровская область - 942 случая;
- Донецкая область - 163 случая;
- Житомирская область - 739 случаев;
- Закарпатская область - 1189 случаев;
- Запорожская область - 444 случая;
- Ивано-Франковская область - 1402 случая;
- Кировоградская область - 511 случаев;
- г. Киев - 2985 случаев;
- Киевская область - 1573 случая;
- Львовская область - 1669 случаев;
- Луганская область - 47 случаев;
- Николаевская область - 293 случая;
- Одесская область - 888 случаев;
- Полтавская область - 270 случаев;
- Ровенская область - 1713 случаев;
- Сумская область - 168 случаев;
- Тернопольская область - 1169 случаев;
- Харьковская область - 1066 случаев;
- Херсонская область - 178 случаев;
- Хмельницкая область - 444 случая;
- Черновицкая область - 3349 случаев;
- Черкасская область - 402 случая;
- Черниговская область - 167 случаев.
Напомним, 30 мая количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 23 тысячи. За сутки диагноз подтвердился у 393 человек.