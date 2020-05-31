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В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
Фото: EPA/UPG

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 468 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 672. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За сутки в результате COVID-19 умерли 12 пациентов (всего количество жертв составляет 708), выздоровели - 227 (всего - 9538).

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.

За последние 24 часа новых случаев коронавируса не выявили в Херсонской и Сумской областях.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 993 случая;
  • Волынская область - 908 случаев;
  • Днепропетровская область - 942 случая;
  • Донецкая область - 163 случая;
  • Житомирская область - 739 случаев;
  • Закарпатская область - 1189 случаев;
  • Запорожская область - 444 случая;
  • Ивано-Франковская область - 1402 случая;
  • Кировоградская область - 511 случаев;
  • г. Киев - 2985 случаев;
  • Киевская область - 1573 случая;
  • Львовская область - 1669 случаев;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Николаевская область - 293 случая;
  • Одесская область - 888 случаев;
  • Полтавская область - 270 случаев;
  • Ровенская область - 1713 случаев;
  • Сумская область - 168 случаев;
  • Тернопольская область - 1169 случаев;
  • Харьковская область - 1066 случаев;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 444 случая;
  • Черновицкая область - 3349 случаев;
  • Черкасская область - 402 случая;
  • Черниговская область - 167 случаев.

Напомним, 30 мая количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 23 тысячи. За сутки диагноз подтвердился у 393 человек.

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