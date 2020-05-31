В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 468 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 672. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За сутки в результате COVID-19 умерли 12 пациентов (всего количество жертв составляет 708), выздоровели - 227 (всего - 9538).

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.

За последние 24 часа новых случаев коронавируса не выявили в Херсонской и Сумской областях.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 993 случая;

Волынская область - 908 случаев;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 739 случаев;

Закарпатская область - 1189 случаев;

Запорожская область - 444 случая;

Ивано-Франковская область - 1402 случая;

Кировоградская область - 511 случаев;

г. Киев - 2985 случаев;

Киевская область - 1573 случая;

Львовская область - 1669 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 888 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1713 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1169 случаев;

Харьковская область - 1066 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 444 случая;

Черновицкая область - 3349 случаев;

Черкасская область - 402 случая;

Черниговская область - 167 случаев.



Напомним, 30 мая количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 23 тысячи. За сутки диагноз подтвердился у 393 человек.