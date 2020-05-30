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Открытие нового корпуса "Охматдета" перенесли на конец июля

В корпусе уже закончили основные строительные работы.

Открытие нового корпуса "Охматдета" перенесли на конец июля
Фото: Макс Требухов

Новый корпус детской больницы "Охматдет" из-за карантина откроют в конце июля, а не 1 июня, как сообщалось ранее. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

"Мы обещали отделения в июне. Понимаем - коронавирус и здесь подпортил нам планы", - сообщил президент Владимир Зеленский в субботу, на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в корпусе уже закончили основные строительные работы и его откроют в конце июля. 

Напомним, строительство нового лечебно-диагностического центра начато в 2011 году, а осенью 2013-го было полностью приостановлено из-за отсутствия финансирования. В апреле 2015 года Кабинет министров утвердил передачу строительства нового центра на баланс Минздрава.

В 2016 году было решено разделить строительство на пусковые комплексы, чтобы ускорить работы и открыть новый центр в два этапа, а также как можно скорее запустить закупленное в 2012 году медицинское оборудование.

Первую очередь нового корпуса "Охматдета" площадью 23 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2018 году.

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